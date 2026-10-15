Bursa'da suç örgütlerine eleman temin eden 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da suç örgütlerine eleman temin eden 25 şüpheli gözaltına alındı

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Bursa\'da suç örgütlerine eleman temin eden 25 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'da suç örgütlerini övüp eleman temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik 29 adreslik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirilirken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da suç örgütlerini öven, sosyal medya üzerinden bu yapılara katılım çağrısı yapan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 29 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini övücü ve özendirici paylaşımlar yapan, bu yapılara katılmak isteyen kişilere çağrıda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi.

29 adrese eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması için Bursa genelinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılım çağrısı yapan ve silahlı eylemler için eleman temin eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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