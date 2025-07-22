Bursa\'da Suç Örgütü Çökertildi

Bursa'da esnafın darp ve tehdit yoluyla iş yerlerine el koymaya kalkan silahlı suç örgütü çökertildi. Örgüt lideri Bülent Ç. ve 18 örgüt üyesi düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye bastı.

Sopayla dövüp daireleri sattılar

Yapılan teknik ve fiziki takipte, örgüt lideri Bülent Ç. yönetimindeki suç örgütünün, esnafı korkutmak ve sindirmek amacıyla kendi mekanlarına çağırıp kapıları kilitlettikleri, sopalarla darbettikleri, bazı eğlence mekanlarına kalabalık gruplarla baskın yaparak iş yeri sahiplerini tehdit ettikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin ayrıca Nilüfer ilçesinde yapımı süren bir inşaat alanına topluca giderek site kameralarını kırdıkları, firma çalışanlarını darbettikleri ve bazı dairelere el koyarak usulsüz sözleşmelerle vatandaşlara satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Şafak operasyonunda 19 gözaltı

Soruşturma kapsamında daha önce 3 şüphelinin tutuklandığı dosyada, 19 Temmuz 2025 tarihinde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri Bülent Ç.'nin de bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet tabanca fişeği, 2 adet kesici-delici alet ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Temmuz günü geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. - BURSA