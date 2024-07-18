Bursa'da Sülük Toplamaya Giden Adam Kayboldu, Dron ile Sağ Olarak Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Sülük Toplamaya Giden Adam Kayboldu, Dron ile Sağ Olarak Bulundu

Bursa\'da Sülük Toplamaya Giden Adam Kayboldu, Dron ile Sağ Olarak Bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Uluabat Gölü'ne sülük toplamaya giden Rizvan K., kayboldu. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kayıp adam dron ile tespit edilerek sağ olarak bulundu. Rizvan K.'nin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

18.07.2024 13:15
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Bursa'da Uluabat Gölü'ne sülük toplamaya giden adam kayboldu. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde kayıp adam dron ile tespit edilerek sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Şeymüftü Mahallesinde ikamet eden Rizvan K. (54) isimli şahıs sabah saatlerinde sülük toplamak için Uluabat Gölü'ne gitti. Rizvan K. öğle saatlerinde eşini arayarak yönünü kaybettiğini söyledi. Eşi de durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Gölyazı Mahallesi Uluabat Gölü çevresinde arama çalışmalarına başladı. Jandarmanın talebi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri sabah saatlerinde talihsiz adamın göl kenarında motosikletini buldu. Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler aynı gün saat 08.30 itibariyle Rizvan K.'yı sazlıkların arasında dron ile tespit etti. Ekipler Rizvan K.'nın yanına giderek bulunduğu yerden çıkardı.

Devasa sazlıkların arasında sağ salim kurtarılan Rizvan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sülük Toplamaya Giden Adam Kayboldu, Dron ile Sağ Olarak Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Sülük Toplamaya Giden Adam Kayboldu, Dron ile Sağ Olarak Bulundu - Son Dakika
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