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Bursa'da sünger ve baza deposu alev alev yandı

BURSA - Bursa'da bir sünger ve baza deposu alev alev yandı. Sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası koltuk süngerleri ve içeride bulunan bazalar küle döndü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Fevzibey Caddesi üzerindeki bir işletmede sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Sünger ve baza deposu olduğu öğrenilen iş yerinde malzemelerin küle döndüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, şans eseri yaralanan olmadı.