Bursa'da Şüpheli Dükkanı Ateşe Verdi, Otobüs Saldırısı Kamerada - Son Dakika
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Bursa'da Şüpheli Dükkanı Ateşe Verdi, Otobüs Saldırısı Kamerada

Bursa\'da Şüpheli Dükkanı Ateşe Verdi, Otobüs Saldırısı Kamerada

Bursa'da bir şüpheli aralarında husumet bulunan kişinin dükkanına gelip tabancayla ateş açtı. Yıldırım ilçesinde ise yol verme tartışmasına tutuşan bir grup saldırgan, yolcu dolu belediye otobüsünün camlarını yumrukladı.

12.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:17
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Bursa'da bir şüpheli aralarında husumet bulunan kişinin dükkanına gelip tabancayla ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesinde ise yol verme tartışmasına tutuşan bir grup saldırgan, yolcu dolu belediye otobüsünün camlarını yumrukladı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibiyle aralarında husumet bulunan şüpheli, yanına tabanca alıp dükkana geldi. Kimseye aldırış etmeyen saldırgan, iş yerine kurşun sıkıp olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansırken, polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir başka olay ise Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu dolu belediye otobüsünün şoförü ile araç sahibi arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen 3 kişi şoförün bulunduğu yere gelerek önce küfür etti, arıdan camı yumrukladı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Şüpheli Dükkanı Ateşe Verdi, Otobüs Saldırısı Kamerada - Son Dakika


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