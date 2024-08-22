Bursa'da Şüpheli Şahıs Çocukların Telefonunu Çaldı - Son Dakika
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Bursa'da Şüpheli Şahıs Çocukların Telefonunu Çaldı

Bursa\'da Şüpheli Şahıs Çocukların Telefonunu Çaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, çocukların oyun oynarken sitenin duvarında unuttuğu telefonu çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen bir vatandaş, şüphelinin cezaevinde volta atar gibi telefon yürütmeye geldiğini söyledi.

22.08.2024 09:51
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Bursa'da bir şüpheli şahıs; çocukların oyun oynarken sitenin duvarında unuttuğu telefonu fark edince, bir ileri bir geri volta attı. Etrafın sakin olduğunu gören şüpheli telefonu çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntüleri izleyen vatandaş, "Cezaevinde volta atar gibi telefon yürütmeye gelmiş" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir sitede top oynayan çocuklar, cep telefonunu "kırılmasın" diye sitenin duvarına bıraktı. Oyuna dalan çocuklar maçları bittikten sonra evlerine gitti. Sokak arasında ilerleyen bir şüpheli ise duvarın üzerinde unutulan telefonu fark edince, etrafında dakikalarca volta attı. Etrafın sakin olduğu esnada telefonu alıp kayıplara karışan şüpheli güvenlik kamerasına anbean yansırken, telefonu bulamayan aile gerçeği görüntüleri izleyince fark etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Görüntüleri izleyen bir vatandaş ise, "Çocuklar burada oyun oyarken, telefonu sitenin duvarına koymuşlar. Bir amcada burada telefonu görünce bir ileri, bir geri gidip telefonu alıp gidiyor. Kaç yaşında adamsın, bir ileri, bir geri gidip cezaevinde volta atar gibi telefon yürütmeye gelmişsin" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Şüpheli Şahıs Çocukların Telefonunu Çaldı - Son Dakika

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