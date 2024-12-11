Bursa'da Sürücüler Arasında Baltalı Kavga - Son Dakika
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Bursa'da Sürücüler Arasında Baltalı Kavga

Bursa\'da Sürücüler Arasında Baltalı Kavga

Bursa'da yol verme sebebiyle tartışan sürücülerden biri baltayla diğerine saldırdı.

11.12.2024 10:07
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Bursa'da 2 sürücüsü arasında yol sebebiyle çıkan tartışmada sürücülerden birisi balta ile aracından indi. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Olay İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki sürücü yol verme sebebiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri, aracında bulunan baltayı eline alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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