Tadilata giren dükkandan sandalye çaldılar...O anlar kamerada
Hırsızlık zanlılarının rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı
BURSA - Bursa'da 2 şüpheli, sabah saatlerinde tadilata giren dükkandan hırsızlık yaptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapatan 2 şüpheli, tadilata giren dükkandan sandalye çaldı. Rahat tavırlarla hareket eden şüpheliler, çaldıkları eşyaları geldikleri motosiklete yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Tadilat Dükkanından Sandalye Hırsızlığı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?