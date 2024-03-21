Bursa\'da Tarihi Balibey Han Çarşısı\'nda Yangın Çıktı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Balibey Han Çarşısı'nda yangın çıktı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan ve restore edilen Tarihi Balibey Han Çarşı'nda faaliyet gösteren radyo tamircisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangında 3 iş yeri zarar görürken Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Yangında zarar gören esnaflarımız için ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA
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