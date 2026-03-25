Bursa'da Tarihi Binada Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Tarihi Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

25.03.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki 156 yıllık tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'da 156 yıllık tarihi bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bursalıların dönence kafe olarak bildiği mekan uzun süredir atıl vaziyette bulunuyor.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde bulunan tarihi bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tarihi binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tarihi binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 09:48:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.