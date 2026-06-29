Bursa'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı: Alevler villalara doğru ilerliyor - Son Dakika
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Bursa'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı: Alevler villalara doğru ilerliyor

Bursa\'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı: Alevler villalara doğru ilerliyor
29.06.2026 18:18  Güncelleme: 18:29
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Bursa'nın Orhaneli yolunda tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. Alevler villalara doğru ilerlerken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli yolu Gökçeören mevkisinde tarım alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürerken, alevler villalara doğru ilerliyor.

Gökçeören mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangına havadan 4 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilirken, karadan ise arazözler ve çok sayıda ekibin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevlerin Gökçeören'in tanınan simalarına ait villaların bulunduğu bölgeye doğru ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmaları aralıksız devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Havacılık, Belediye, Orhaneli, 3. Sayfa, Ormana, Tarım, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı: Alevler villalara doğru ilerliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı: Alevler villalara doğru ilerliyor - Son Dakika
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