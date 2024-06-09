Bursa'da tartıştığı eşini öldüren adamın kızları babalarından şikayetçi olmadı

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Bursa'da tartıştığı eşini caddede öldüren adamın kızları babalarından şikayetçi olmadı.

Bursa'da, tartıştıkları otomobilden inip uzaklaştığı esnada, eşi Hakkı Koca (55) tarafından bıçakla öldürülen Leyla Koca'nın (45) kızları M.K. (16) ile Ş.K. (15), ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan babalarından şikayetçi olmadı. Duruşmada tanık olarak ayrı ayrı ifade veren kızlar, annelerinin M.Z. isminde sevgilisi olduğunu, bazı günler onunla kaldığını, kendilerine kötü davrandığını ve babalarına sürekli hakaret ettiğini söyledi.

31 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otomobil seyir halindeyken Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden bıçakladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca hayatını kaybetti. Hakkı Koca ise gözaltına alındı.

Hakkında 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Koca'nın yargılanmasına Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık duruşmadaki ifadesinde de eşinin sevgilisi olduğunu öne sürerek, "Leyla'nın, M. Z. isminde sevgilisi vardı. Bunu biliyordum. Olay günü, otomobilimde birlikte gidiyorduk. Kendisi, telefonumu alıp, sevgilisi ile konuştu. Daha sonra bana, 'M.'nin çocukları beni takip ediyor' diyerek telefonu üzerime attı. Ben de M.Z ile telefonda tartıştım. Bu sırada eşim araçtan inip koşarak uzaklaşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. Arkamızdan gelen araçtan inen 1'i kadın 3 kişi, ellerinde demir çubuklarla bana saldırdı. Aldığım darbeler sonucu, yerde olan Leyla'nın üzerine düştüm. Kendisini orada 1 kez bıçakladım, sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra vücudunda 4 bıçak darbesi olduğunu öğrendim" dedi.

Kızları ayrı ayrı ifade verdi

Davanın 2'nci duruşmasında çiftin kızları ayrı ayrı tanık olarak ifade verdi. Annelerinin M.Z. isminde sevgilisi olduğunu, bazı günler onunla kaldığını, kardeşi ile kendisine kötü davranıp ilgilenmediğini ve babalarına sürekli hakaret ettiğini öne süren M.K., şöyle devam etti:

"Annemle babam ara sıra sudan sebeple münakaşa ederdi. Babam çalışırdı ve annem bizimle hiç ilgilenmezdi. Bu süre zarfında annem birisi ile tanıştı ve 2 gün sonra evi terk etti. Annem bir süre sonra babama 'Seni sevmiyorum, canın cehenneme. Gittiğim yerde çok mutluyum' diye mesaj göndermeye başladı. Annemin ölmeden önce son 1,5 yıldır bir ilişkisi vardı. Annem babamı aldatmıştı. Babamdan şikayetçi değilim."

Ş.K. de annesi ve babasının evliliklerinde hep sorun oluğunu söyleyerek, "Babamın psikolojisi normal değildir. Ama annem sürekli eve gelip, M.Z.'yi överek babamı tahrik ediyordu. Annem hep evi terk ederdi. Babamın haline çok üzülüyordum. Babamdan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Hakkı Koca'nın avukatı Adnan Mutlu ise müvekkilinin olayı tasarlamadığına belirterek, "Olay öncesi, maktulün başka bir erkekle kaçması, bir televizyon kanalında tüm Türkiye'nin gözleri önünde münazara edildi. Müvekkilim öldürmek isteseydi o zaman bunu yapardı" dedi.

Duruşmayı erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BURSA