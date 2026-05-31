Bursa\'da Tehlikeli Hatalı Sollama

Bursa'da tek şeritli yolda hatalı sollama yapan aracın tehlikeli anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Orhaneli-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, tek şerit gidiş-geliş yolda önündeki iki aracı sollamaya çıktı. Hatalı sollama yapan araç, karşı istikametten gelen başka bir araçla kafa kafaya denk geldi. Son anda kendini şeridine atan aracın tehlikeli anları, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA