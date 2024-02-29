Bursa'da tek katlı evde korkutan yangın - Son Dakika
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Bursa'da tek katlı evde korkutan yangın

Bursa'da tek katlı evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil ev küle döndü. Yangın, Osmangazi ilçesinde saat 03.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası yangını söndürebildi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

29.02.2024 05:55  Güncelleme: 05:57
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Bursa'da tek katlı evde korkutan yangın

BURSA - Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil ev küle döndü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi Aslan Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Alevlerin yükseldiğin gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası söndürebildi. Polis ekiplerinin tahkikat başlattığı yangında can kaybı yaşanmazken, ev adeta küle döndü.

Bursa\'da tek katlı evde korkutan yangın
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tek katlı evde korkutan yangın - Son Dakika

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