Bursa'da Tekstil Firmasına Saldırı - Son Dakika
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Bursa'da Tekstil Firmasına Saldırı

Bursa\'da Tekstil Firmasına Saldırı

Bursa'da bir tekstil firması, alacak yüzünden saldırıya uğradı. İki kişi tutuklandı.

20.12.2024 16:10
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Bursa'da bir tekstil firması iki kişi tarafından kurşunlandı. Bir gün sonra tekrar gelen saldırgan, bu kez de iş yeri sahibinin kardeşini hedef aldı. Korku dolu anlar iş yeri kamerasına yansırken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde tekstil firması işleten Murat Eren, bir arkadaşının aracılığıyla mal sattığı müşterisi Ferhat Ay'dan 750 bin lira olan alacağını tahsil edemedi. İddiaya göre, tarafların arasında oluşan gerginlik sonrası, borcunu ödemek istemeyen Ay, yurt dışındaki akrabası Abdurrahman Ay ile irtibata geçip, Eren'i tehdit etmeye başladı.

Tehdit edip, kurşunladılar

Yurt dışına kayıtlı bir numaradan aranan Murat Eren, iddiaya göre tehdit edildi ve kendisinden 2 milyon lira para istendi. Parayı ödemediği takdirde kendisi ve kardeşleri ölümle tehdit edilen Eren'in iş yerine bir gün sonra gelen iki kişi, pompalı tüfekle dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Polis ekiplerine haber veren Eren korku dolu anlar yaşarken, bir sonraki gün ise başka bir kişi tarafından kardeşinin ayağına ateş açıldı. Şans eseri yara almayan Murat Eren'in şoka girdiği saldırı anı da kameraya yansırken, savcılık kararıyla Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde Murat Eren'in de adresine baskın yapıldı. İş yerinde arkadaşları ile birlikte silah ile yakalanan Eren, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tehdit altında olduğunu iddia eden Murat Eren'in kardeşleri ise, "Ağabeyim sürekli tehdit alıyordu. Korktuğu için yanına silah aldı. Fakat tabanca ruhsatsız olduğu için onu da gözaltına aldılar. Abim can güvenliği olmadığı için silah taşıyordu. Zaten daha önce bir suça karışmadı. Silahlı saldırı olunca, bizi de kendini de korumak için tabanca taşıyordu. Polis iş yerine baskın yapınca abim de silahla yakalandı. Bu şahıslar şimdi abimizin içeri girdiğini öğrenmiş ve onu da bizi de tehdit ediyorlar" diye konuştu.

Silah sıkan şüpheli çocuk çıktı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler ve suça sürüklenen çocuk Ş.B., Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'gece vaktinde, iş yerinde veya silahla, kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyarak, birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Ö.S. ile suça sürüklenen çocuk Ş.B. hakkında tutuklama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tekstil Firmasına Saldırı - Son Dakika

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