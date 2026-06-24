Bursa'da Telefon Dolandırıcıları Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Telefon Dolandırıcıları Tutuklandı

Bursa\'da Telefon Dolandırıcıları Tutuklandı
24.06.2026 10:05
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73 yaşındaki kadını dolandıran 2 şüpheli Bursa ve İstanbul'da yakalandı, tutuklandı.

Bursa'da telefon dolandırıcılarının hedefi olan 73 yaşındaki kadın, kendisini yeğeni olarak tanıtan şahsın oyununa geldi. Zor durumda olduğunu söyleyerek para ve altın isteyen dolandırıcılar, yaşlı kadının ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin Bursa ve İstanbul'da yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ev telefonundan aranan 73 yaşındaki kadın, telefondaki kişinin kendisini yeğeni olarak tanıtması üzerine konuşmaya başladı. Şüpheli şahıs, acil paraya ihtiyacı olduğunu ve eve göndereceği arkadaşına altınları teslim etmesini istedi. Bir süre sonra yaşlı kadının adresine gelen şahsa, bir adet Adana burgusu bilezik ile bir adet beşibirlik zinciri teslim edildi. Daha sonra gerçek yeğeniyle görüşen kadın, dolandırıldığını anlayınca 28 Mayıs'ta Bursa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Bursa ve İstanbul'da güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, olay günü yaşlı kadının evine giderek altınları teslim alan M.S.P. (42) ile birlikte hareket ettiği belirlenen M.P. (36), İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli Bursa'ya getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, özellikle yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kendilerini akraba, polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. - BURSA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Telefon Dolandırıcıları Tutuklandı - Son Dakika

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