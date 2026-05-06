Bursa\'da Ters Şeride Giren Araç Kamerada

Bursa'da ters şeride giren hafif ticari araç, araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple ters şeride girdi. Ters yönde ilerleyen araç, bir başka sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildi.

Tehlikeye davetiye çıkartan kural tanımaz sürücü hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - BURSA