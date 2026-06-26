Bursa'da Ters Yolda Tehlikeli Anlar - Son Dakika
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Bursa'da Ters Yolda Tehlikeli Anlar

Bursa\'da Ters Yolda Tehlikeli Anlar
26.06.2026 09:07
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Bir sürücü trafik adasına ters girerek tehlikeli anlara neden oldu. O anlar kask kamerasında.

Bursa'da bir sürücü, trafik adasına tersten girerek ters istikamette ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücünün yaptığı kural ihlali, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle trafik adasına ters yönden giriş yaptı. Bir süre ters istikamette ilerleyen sürücü, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. O sırada bölgede bulunan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde ilerlediği görüldü. Motosiklet sürücüsü ve diğer araç sürücüleri ise muhtemel bir kazayı önlemek için dikkatli şekilde manevra yaptı. O anlar kask kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Ters Yolda Tehlikeli Anlar - Son Dakika

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