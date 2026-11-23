Bursa'da TİGEM mevkiinde iki otomobil arkadan çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa-Balıkesir karayolu TİGEM mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Öndeki aracın köpeğe çarpmamak için yavaşlaması üzerine arkadan çarpma meydana gelirken, yaralılar ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa- Balıkesir karayolu TİGEM mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan E.C. Dikme (40) yönetimindeki 10 ADA plakalı otomobil, TİGEM önünde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan S. Tursun (35) idaresindeki 10 AFF plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada her iki aracın sürücüsü S. Tursun (35) ve E.C. Dikme (40) ile araçlarda yolcu olarak bulunan H. Yıldırım (50) ve H. Türker (46) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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