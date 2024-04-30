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Bursa'da Tofaş otomobil hurdaya döndü : 1 ölü

BURSA - Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada Tofaş Şahin model otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Demirci idaresindeki Tofaş Şahin model otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şahin marka otomobil sürücüsü Demirci ağır yaralanarak sıkıştığı otomobilden kurtarıldı. Demirci, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.