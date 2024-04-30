Bursa'da Tofaş otomobil hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika
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Bursa'da Tofaş otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

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Bursa'da meydana gelen feci kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Tofaş Şahin model otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer sürücü ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.04.2024 13:36
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Bursa'da Tofaş otomobil hurdaya döndü : 1 ölü

BURSA - Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada Tofaş Şahin model otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Demirci idaresindeki Tofaş Şahin model otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şahin marka otomobil sürücüsü Demirci ağır yaralanarak sıkıştığı otomobilden kurtarıldı. Demirci, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tofaş otomobil hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika

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