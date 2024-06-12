Bursa'da Tofaş Şahin otomobil halı dükkanına girdi, bir kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Tofaş Şahin otomobil halı dükkanına girdi, bir kişi hafif yaralandı

Bursa'da seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak halı dükkanına girdi. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı ve çevredekiler hemen yardım çağrısında bulundu. Yaralanan kişi ambulansta tedavi edildi.

12.06.2024 09:50
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Bursa'da seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp halı dükkanına girdi. Kaza anı kameraya yansırken, kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tofaş marka Şahin otomobilin sürücüsü, anayolda hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip halı dükkanına girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralanan kişi tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tofaş Şahin otomobil halı dükkanına girdi, bir kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Tofaş Şahin otomobil halı dükkanına girdi, bir kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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