Bursa\'da Trafik Kavgası: Copla Saldırı

15.03.2026 17:29
Yıldırım'da bir sürücü copla motosikletliye saldırdı, her iki sürücüye 180 bin TL ceza kesildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü, tartıştığı motosiklet sürücüsüne aracından çıkardığı copla saldırdı. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından her iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, aracından aldığı copla motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girerken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların daha sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karışan sürücülerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Millet Mahallesi'nde kavga eden iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca her iki araç 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan olayla ilgili otomobil sürücüsü hakkında "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

