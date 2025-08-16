Bursa\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönden gelen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Hakkı Bey Sokak üzerinde ters yönden İnegöl Caddesi'ne çıkış yapmakta olan Oğuzhan U. (41) yönetimindeki 34 RU 6423 plakalı otomobil, Mesudiye altgeçidinden Orhaniye Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gizem Ö. (23) yönetimindeki 16 BTG 039 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan annesi Nilüfer Ö. (43) yaralandı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, yere düşerek yaralanan annesi için dakikalarca gözyaşı döktü. Genç kızı, çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Anne ve kızı aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA