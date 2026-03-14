Bursa'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

14.03.2026 17:43
65 yaşındaki Mustafa Çoklu, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bursa'da devrilen traktörünün altında kalan 65 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi ile Muratoba Mahallesi arasındaki Yağpınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 JH 957 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek için rampaya çıkan Mustafa Çoklu (65), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çoklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Çoklu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Kaza, Son Dakika

Advertisement
