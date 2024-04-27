Bursa\'da yapılan uygulamada 17 aranması olan şahıs yakalandı

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 17 aranması olan şahıs gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi. Parklar, mekanlar, tek tek incelenirken, yapılan uygulamada 3 binin üzerinde kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri, 1 adet ruhsatsız silah, 11 adet fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan, trafiği tehlikeye atan sürücüleri de göz ardı etmeyen Bursa polisi, 26 araç sürücüsüne toplam 96 bin TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların 'huzur ve güveni' için hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekti. - BURSA