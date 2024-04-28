Bursa'da Uygulamada 5 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Uygulamada 5 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bursa\'da Uygulamada 5 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. 500 polisin katıldığı uygulamada aralarında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 5 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, trafiği tehlikeye atan sürücülere de idari para cezası uygulandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güveni için uygulamaların devam edeceğini belirtti.

28.04.2024 10:26
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. 500 polisin katıldığı uygulamada aralarında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 5 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi. 500 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde parklar, mekanlar, tek tek incelendi, Yapılan uygulamada 3 binin üzerinde kişi sorgulanırken, aralarında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri, 3 adet ruhsatsız silah, 38 adet fişek ve 70 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Öte yandan, trafiği tehlikeye atan sürücüleri de göz ardı etmeyen Bursa polisi, 41 araç sürücüsüne toplam 265 bin TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların 'huzur ve güveni' için hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uygulamada 5 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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