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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde buldu. Şahıs, polis ekiplerine uyuşturucuyu aldığı yerin adresini verince, eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, metamfetamin, esrar ve captagon hapları ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
11.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:31
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Bursa'da polis ekiplerinin şüphelendikleri şahsa yapılan kaba üst aramasında üzerinde uyuşturucu çıktı. Şahsın polis ekiplerine uyuşturucu maddeyi aldığı yerin adresini tarif etmesi üzerine eve operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası evde 624 gram metamfetamin, 181 gram esrar, 2 bin 210 tane captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. A.C. isimli şüpheli şahsın yapılan kaba üst aramasında 2 gram metamfetamin çıktı. Burada gözaltına alınan şahıs yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi aldığı yeri söylemesiyle birlikte Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Adli makamlardan alınan izinle birlikte yine Altıparmak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 624 gram metamfetamin, 181 gram esrar, 2 bin 210 tane captagon uyuşturucu hap, kapsül şeklinde sarılı olan 12 adet Galara hap, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 103.060 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C., M.C. ve D.N.E. isimli şahısın emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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