Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama

Seyfi Altun:

Bu tür operasyonlar tabii ki gerekli ve desteklenmelidir. Uyuşturucu ticareti toplumun temelini sarsıyor. Ancak adalet sürecinin de sağlıklı işlemesi çok önemlidir. Tutuklanan kişilerin haklarına saygı gösterilmeli ve delillerin net olması gerekir. Umarım bu operasyon sonucunda hem suçluların bulunması hem de masum insanların korunması sağlanır.