Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama
11.06.2026 20:58
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Bursa merkezli operasyonlarda 40 kişi tutuklandı, 52 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli olarak 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 40'a yükseldi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi, Yalova, İstanbul ve Ağrı'da belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü dün adliyeye sevk edilirken, 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli ise bugün geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 40'a yükseldi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökhan Şansal Gökhan Şansal:
    iyi bir operasyon ama batı ülkeleri bunu daha hızlı sonuçlandırıyo ya neyse en azından yapılıyor bir şey bu da güzel 0 0 Yanıtla
  • Seyfi Altun Seyfi Altun:
    Bu tür operasyonlar tabii ki gerekli ve desteklenmelidir. Uyuşturucu ticareti toplumun temelini sarsıyor. Ancak adalet sürecinin de sağlıklı işlemesi çok önemlidir. Tutuklanan kişilerin haklarına saygı gösterilmeli ve delillerin net olması gerekir. Umarım bu operasyon sonucunda hem suçluların bulunması hem de masum insanların korunması sağlanır. 0 0 Yanıtla
  • Volkan Gold Volkan Gold:
    bunlar hep söyledikleri de tutulup tutulmadığını sonra görüyo insan umarım bu sefer gerçekten yakalananlar doğru kişiler dir 0 0 Yanıtla
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