Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Bursa\'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, uyuşturucu haplar ve büyük miktarda para ele geçirildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

30.05.2024 17:23
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapıldı. Hoca Hasan Mahallesi, Gaziakdemir Mahallesi ve Demirtaşpaşa Mahallesi'ne yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan M.K.B. isimli şahsın üzerinden 10,34 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 liraya da el konuldu. Ayrıca, M.K.B.'nin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Öte yandan operasyon çerçevesinde, L.B., M.S., Y.E., V.N. ve A.Z. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 31 adet uyuşturucu hap, 17,50 gram esrar, 5 bin 400 lira ve 100 euro ele geçirildi. Y.A. ile B.S. isimli şüphelilerin bulunduğu apartta yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, 16,60 gram metamfetamin ve 5 adet farklı markalara ait cep telefonu ele geçirildi. Y.A. ile B.S.'nin 500 bin liralık dolandırıcılık suçu şüphelileri olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyon çerçevesinde 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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