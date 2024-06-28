Bursa'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan zanlıyı Kestel ilçesinde yakaladı. Zanlı, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

28.06.2024 10:21
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak ekipler, sürekli ev değiştirdiği tespit edilen ve 'uyuşturucu' suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ç.'yi yakalamak için çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada ekipler, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı S.Ç.'yi Kestel ilçesinde bir evde uyuduğu sırada yakalayarak gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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