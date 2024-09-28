Bursa\'da Vapur Tuvaletinde Ceset Bulundu

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Bursa'da İDO iskelesine yanaşan vapurun tuvaletinde bulunan cesedin kime ait olduğu belli oldu. 42 yaşındaki adamın İstanbul'dan Bursa'ya geldiği öğrenildi.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan İDO iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait vapur, iskeleye yanaştı. Vapurdaki yolcuların inmesinin ardından yetkililer tarafından vapurun içinde yapılan son kontroller sırasında tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü. Yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 42 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belli oldu

Vapur içinde savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Cesedin 42 yaşındaki Duran Doğanyiğit'e ait olduğu öğrenildi. İncelemelerini tamamlayan ekipler cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. Doğanyiğit'in asıl ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA