Bursa'da yabancı uyruklu 19 şahıs yakalandı
BURSA - Bursa'da düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 19 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan şahısların izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen işyerine yapılan operasyonda, 19 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere kalacak yer temin ederek barınma ve iş imkanı sağlayan A.Ş. ve G.K. yakalanarak gözaltına alındı.
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve izinsiz olarak çalıştırılan 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere barınma ve iş imkanı sağlayan kişiler de gözaltına alındı.
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