Bursa\'da yağışa aldırmadan hız kesmeyen sürücünün aracı bariyerlere çarptı

Bursa'da yağışlı havaya rağmen gaza basarak ilerleyen sürücü, kısa süre sonra aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, İstanbul İzmir Otobanı'nın Osmangazi ilçesi Çağlayan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle yolun kaygan olduğu sırada hızını düşürmeden ilerleyen sürücü bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarparken, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kazada yaralanan olmazken, trafik ekipleri soruşturma başlattı.