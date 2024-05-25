Bursa'da Yağışlı Havada Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Yağışlı Havada Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa\'da Yağışlı Havada Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil, jipin çarpmasıyla hurdaya döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, jip sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

25.05.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
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Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil, refüjü aşıp ters şeride girdi. Jipin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilde 2 kişi ölürken, jip sürücüsü ise ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda çalışan Sedat Sungur, 61 ABE 166 plakalı otomobili ile iş arkadaşı Hasan Alper'i evinden alarak yola çıktı. Yıldırım ilçesinden Altınova Mahallesi Fuar Caddesi'nde bulunan iş yerine giden Sedat Sungur idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıkarak metrelerce savruldu. Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek, Yıldırım istikametine giden zabıta memuru Necati Turan idaresindeki 16 JMM 55 plakalı cipin çarpmasıyla araç adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Sedat Sungur ile yanındaki iş arkadaşı Hasan Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan cip sürücüsü Necati Turan ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Necati Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yağışlı Havada Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Yağışlı Havada Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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