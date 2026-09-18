Bursa'da yağışta kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bursa'da yağışta kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada yaralanan olmadı

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Bursa\'da yağışta kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada yaralanan olmadı
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Bursa'da yağış sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. İzmir Yolu Caddesi Görükle Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bursa'da yağış sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, İzmir Yolu Caddesi Görükle Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA
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