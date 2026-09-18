Bursa\'da yağışta kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada yaralanan olmadı

Bursa'da yağış sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, İzmir Yolu Caddesi Görükle Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı.