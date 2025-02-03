Bursa'da Yanan İki Fabrika İçin İtfaiye Seferber Oldu

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Bursa'daki 2 fabrika alevlere teslim oldu

Geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, tekstil fabrikasına da sıçradı

BURSA - Bursa'da sabahın ilk saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, tekstil fabrikasına da sıçradı. Alevlere teslim olan 2 fabrikayı söndürmek için, merkez 3 ilçedeki itfaiyeler seferber oldu.

Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesindeki geri dönüşüm fabrikasında başladı. Çalışanların kendi imkanlarıyla müdahalesine rağmen, alevler kısa sürede büyüdü. Yan tarafta bulunan tekstil fabrikasına da sıçrayan alevler, korku dolu anlara sebep oldu. 2 fabrika çalışanlarının söndürmeye çalıştığı alevlere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesine ait su tankerleri de hazır bulundu.

Soğutma çalışması için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.