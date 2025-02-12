Bursa'da Yangın: Ekiplerin Üzerine Elektrik Teli Düştü - Son Dakika
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Bursa'da Yangın: Ekiplerin Üzerine Elektrik Teli Düştü

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Bursa'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden ekibin üstüne elektrik teli düştü.

12.02.2025 04:49
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Bursa'da korkutan yangın: Alevlerle mücadele eden ekiplerin üzerine elektrik teli düştü

BURSA - Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale etmeye çalışan ekiplerin üstüne sokak üzerinden geçen elektrik hattı düştü. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin çatı kısmında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Elektrik teli koptu, sokak bir anda aydınlandı

Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine, sokakta bulunan elektrik hattının telleri düştü. Kıvılcım çıkaran teller sokağı aydınlatırken, korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yangın: Ekiplerin Üzerine Elektrik Teli Düştü - Son Dakika

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