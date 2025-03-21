Bursa\'da Yangın Sonrası Kaza Geçiren İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Bursa'da yangından dönerken geçirdiği kazada yaralanan 24 yaşındaki itfaiye eri Burak Dağtekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç itfaiyecinin cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 24 yaşındaki Burak Dağtekin, 31 Ocak'ta Yenişehir İtfaiye İstasyonu'nda yangından dönerken geçirdiği kazada yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç itfaiye eri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 ay önce nişanlanmıştı

Genç itfaiyecinin cenazesi için ikindi namazına müteakip Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halizçeik, Genel Sekreter Yarımcısı Mehmet Yıldız, yakınları ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Genç itfaiyeci için helallik istendikten sonra Dağtekin'in cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Öte yandan, Dağtekin'in 5 ay önce nişanlandığı ve düğün arifesinde olduğu öğrenildi. Acılı aileye ise Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız tarafından Türk bayrağı takdim edildi. - BURSA