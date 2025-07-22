Bursa\'da Yangında Kadın Kurtarıldı

Bursa'da bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev kısa sürede alevlere teslim oldu. İçeride mahsur kalan kadının yardım çığlıklarını duyan mahalleli, kapıyı kırarak kadını dışarı çıkardı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA