Bursa'da Yangınlar Üzerine Başkan Bozbey'den Açıklama ve Ziyaret - Son Dakika
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Bursa'da Yangınlar Üzerine Başkan Bozbey'den Açıklama ve Ziyaret

Bursa\'da Yangınlar Üzerine Başkan Bozbey\'den Açıklama ve Ziyaret
28.06.2025 16:16  Güncelleme: 16:18
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangınlarda zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınların sıklığına dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi ve Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen yangınlarda zarar gören vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 27 Haziran Cuma günü her 7 dakikada bir yangın ihbarı aldıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşların tedbirli davranarak yangın riskini azaltabileceğini dile getirdi

Bursa'nın birçok farklı noktasında çıkan yangınlara başta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı olmak üzere çok sayıda kurum büyük bir özveriyle çalışarak müdahale etti ve can kaybının yaşanmamasını sağladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi ve Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen yangınlarda zarar gören vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Ziyarette, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de hazır bulundu.

"Dün Bursa'da her 7 dakikada bir yangın ihbarı aldık"

İsmetiye Mahallesi'nde çıkan yangında ormanın büyük kısmının yandığını ve çevredeki bazı evlerin de yangından etkilendiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Setbaşı semti Karaağaç Mahallesi'ndeki yangında ise dört esnafın zarar gördüğünü belirtti. Yangınlardan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Yangınlar nedeniyle ormanlarımız zarar görüyor. Ancak buna bizler sebep oluyoruz. Dün Bursa'da her 7 dakikada bir yangın ihbarı aldık. İtfaiyemiz yoğun biçimde yangınlara müdahale etti. Yoğun çalışmalarla yangınların sönmesini sağladılar. Görev alan tüm personelimize ve çalışmalara katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anız yakanlar, biçerdöverleri tedbir almadan kullananlar yangına sebep verebiliyor. Lütfen dikkat edelim. Yanan, ciğerlerimiz. Bizim hava kadar, su kadar ihtiyacımız olan yeşil alanlarımız yanıyor. Can kaybı olmaması sevindirici ama ormanlarımız yok oluyor. Bunu önlemenin yolu dikkatli olmaktır" dedi.

"Tedbirli davranalım"

Sıcakların etkili olduğu bu günlerde anız yakılmamasını, biçerdöver kullanırken tedbirlerin alınmasını isteyen Başkan Bozbey, "Mangal yakılıyorsa ateşi söndürmeden alandan ayrılmayalım. Hiçbir yere cam şişe veya cam atmayalım. Plastik veya yanan izmarit atmayalım. Bu konularda kendimizi sorumlu tutalım. Birbirimizi uyaralım. Kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için tedbirli davranalım. Esnafımız da işletmelerinin elektrik tesisatını kontrol ettirsin. Ayrıca evlerdeki bacaları da mutlaka kontrol ettirelim. Düzenli kontroller yapılırsa yangın ihtimalini azaltmış oluruz. Muhtemel yangınlar için ekiplerimiz hem ekipman hem de insan gücü olarak sürekli hazırlar. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yangınlar Üzerine Başkan Bozbey'den Açıklama ve Ziyaret - Son Dakika

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