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Bursa'da Yankesicilik Yapan Kadın Kıyafet Değiştirirken Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Yankesicilik Yapan Kadın Kıyafet Değiştirirken Yakalandı

Bursa'da yankesicilik yapan ve 75 suç kaydı bulunan kadın şüpheli, kıyafetlerini değiştirirken güven timleri tarafından yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yankesicilik yapan şüphelilerin kimliklerini gizlemek için sürekli kıyafet değiştirdikleri ve eşarp taktıkları belirtildi.

Bursa\'da Yankesicilik Yapan Kadın Kıyafet Değiştirirken Yakalandı
08.01.2024 - 23:09,  Güncelleme: 23:11
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Bursa'da yankesicilik yaptıktan sonra kıyafetlerini değiştirirken yakalanan kadın kamerada

Yaşının iki katı suç kaydı olan kadın adliyeye sevk edildi

Tanınmamak için üst değiştirip eşarp takıyorlar

BURSA - Bursa'da yankesicilik yapan 75 suç kaydı olan kadın şüpheli, güven timleri tarafından üstünü değiştirdiği esnada kıskıvrak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şehrin en yoğun ve kalabalık noktalarında otobüs ve metro duraklarında bekleyen ve özellikle kadın şahısları kurban olarak seçerek cüzdan ve cep telefonu çalan yankesicilik şüphelisi, ihbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri ekiplerini harekete geçti.

Yankesicilik yapılan bölgede yaklaşık 200 güvenlik kamerasını titiz bir şekilde izleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini kısa sürede belirledi. Şüphelilerin yankesicilikten çok sayıda suç kaydının olan B.E. B.A. ve H.K. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 75 suç kaydı bulunan ve 2 farklı yankesicilikten aranması olan B.E. olay sonrası kıyafet değiştirdiği sırada güven timleri tarafından yakalandı. Emniyette ifadesi alınan B.E., adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Hep çekiyorlar zaten. Çekiyorlar, çekiyorlar, çekiyorlar" dedi.

Öte yandan şüphelilerin kimlik tespitlerinin yapılmaması için sürekli kıyafet değiştirdikleri ve eşarp taktıkları öğrenildi.

Firarda olan 2 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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