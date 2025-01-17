Bursa'da Yarıyıl Şenliği Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Yarıyıl Şenliği Düzenleniyor

Bursa\'da Yarıyıl Şenliği Düzenleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için yüzlerce etkinlik içeren 'Yarıyıl Şenliği' düzenliyor. Etkinlikler atölyeler, gösteriler, geziler ve tiyatroları kapsıyor.

17.01.2025 09:32  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmeleri adına 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında eğlenceli, eğitici ve öğretici yüzlerce etkinliği içeren, kapsamlı bir 'Yarıyıl Şenliği' düzenliyor.

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkarsın diye Büyükşehir Belediyesi tarafından Yarıyıl Şenliği' programı düzenliyor. 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan şenlikte, atölyelerden gösterilere, gezilerden tiyatrolara ve eğlenceli oyunlara kadar yüzlerce etkinlik yer alacak. Büyükşehir Belediyesi'nin birçok biriminin katkılarıyla hazırlanan program, kentin farklı mekan ve bölgelerinde çocuklarla buluşacak.

Bursalı öğrencilerin eğlenceli bir sömestr tatili geçirmelerinin hedeflendiği şenlik kapsamında 83 atölye, 15 tiyatro ve sinema gösterisi, 14 gezi, 13 Karagöz gölge oyunu, 10 çocuk oyunu, 3 müzikal dinleti, 3 dart ve masa tenisi etkinliği, 2 bowling turnuvası, 2 buz pateni etkinliği, söyleşi, şiir okumaları, sihirbaz gösterisi ve doğa yürüyüşleri planlandı. Çok sayıda etkinliğin öğrencilerle buluşacağı 'Yarıyıl Şenliği' hakkında detaylı bilgiye https://www.bursa.bel.tr/duyuru/yariyil-senligi-basliyor-35073 adresinden ulaşabilirsiniz.

"Sizlerin gülümsemesi bizler için çok önemli"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğrencilerin yarıyıl tatilini dopdolu, eğlenceli ve verimli geçirmeleri için onlarca etkinlik hazırladıklarını söyledi. Yarıyıl Şenliği'nde çocukların ilgisini çekecek pek çok aktivitenin yer aldığını belirten Başkan Bozbey, "Tüm birimlerimizle birlikte atölyelerden gösterilere, gezilerden tiyatrolara kadar keyifli ve dolu dolu vakit geçirmenizi sağlayacak ve eğlenirken öğreneceğiniz bir takvim hazırladık. Yarıyıl şenliğimize hepinizi bekliyoruz. Sizlerin gülümsemesi bizler için çok önemli. Çünkü çocukların ve gençlerin gülümsediği bir kent, geleceğe umutla bakıyor demektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, 3-sayfa, Eğitim, bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yarıyıl Şenliği Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:47 MEB’den yeni yönetmelik İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:08:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Yarıyıl Şenliği Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.