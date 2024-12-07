Bursa'da Yasa Dışı Silah İmalatına Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Yasa Dışı Silah İmalatına Tutuklama

Bursa\'da Yasa Dışı Silah İmalatına Tutuklama

Bursa'da yasa dışı silah üretimi yapan 2 kişi tutuklandı. Evlerinde silah deposu gibi kullanılmış alanlar bulundu.

07.12.2024 15:28
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Bursa'da yasa dışı silah üretip satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların kaldıkları eve yapılan baskında yatak odalarını silahlık gibi kullandıkları ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ruhsatsız silah imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında takip ettikleri şüpheliler S.A. ve M.E.B'nin Nilüfer ilçesindeki ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, tam otomatik silah, kesme tüfek, bin 347 adet tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, dürbün ve 7 bıçak ele geçirildi.

Yatak odası değil sanki silah deposu

Şüphelilerden birinin evindeki aramada, yatak odasının "silah deposu" gibi kullanıldığı ortaya çıktı. Odadaki bazanın ve yastığın altlarından, yatağın kenarlarındaki çelik kasalardan çok sayıda tabanca ve mühimmat çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yasa Dışı Silah İmalatına Tutuklama - Son Dakika

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