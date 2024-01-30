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Bursa'da yaya ile sürücünün yol verme kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da yaya ile sürücünün yol verme kavgası kameraya yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Setbaşı Köprüsü'nde bir otomobil sürücüsü ile yaya arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ederken, çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı sonlandırdı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa\'da yaya ile sürücünün yol verme kavgası kameraya yansıdı
30.01.2024 - 10:04,
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Bursa'da yaya ile sürücünün yol verme kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesini Yıldırım ilçesine bağlayan Setbaşı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü ile yaya arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerini darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken o anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yaya ile sürücünün yol verme kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da yaya ile sürücünün yol verme kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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