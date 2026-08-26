Bursa'da Yaya Kaza Sonrası Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Yaya Kaza Sonrası Kaçtı

Bursa\'da Yaya Kaza Sonrası Kaçtı
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Bursa'da otomobilin çarptığı yaya, koşarak olay yerinden kaçtı. Kazanın görüntüleri kaydedildi.

Bursa'da ana arterde seyir halindeki otomobil, yolda yürüyen yayaya çarptı. Kazadan sonra yaya koşarak olay yerinden kaçtı. İlginç anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Gaziakdemir Mahalle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil, sağ şeritte seyir halindeyken yolda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin aynası kırılırken, yaya ise olay yerinden koşarak kaçtı. Durum üzerine şaşkınlık yaşayan sürücü, yayayı aradı. Çarptığı yayayı bulamayan sürücü, 112 Acil Servis Hattı'nı arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri de yayayı bulamadı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, polis ekiplerinden kaza raporu istemedi. İlginç kaza, saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Trafik ekipleri, yayaları ve sürücüleri benzer olaylara karşı uyardı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Yaya Kaza Sonrası Kaçtı - Son Dakika

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