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Bursa'da Yaya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Yaya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da Yaya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı
23.12.2023 - 04:33,
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Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 00: 30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 EL 872 plakalı otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Veyseli Ö'yü fark etmeyerek çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Veyseli Ö.'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yaya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Yaya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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