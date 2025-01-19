Bursa\'da Yeşillik Alanda Drift Heyecanı

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Yeşillik alanda dakikalarca drift attı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yeşillik alanda dakikalarca drift yaptı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yeşillik alanda dakikalarca drift attı. Drit ile yeşillik alana zarar veren sürücü, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.