Bursa\'da Yılın İlk Gecesi Havai Fişek Kazası ve Kutlamalar

Bursa'da yılın ilk gecesi böyle geçti

BURSA Bursalılar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Yeni yılı havai fişek atarak karşılamak isteyen bir genç, son fişeğin elinde patlaması sonucu büyük şok yaşadı. Genç, olaydan yara almadan kurtuldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde yeni yılı kutlamak isteyen genç, fişekleri peş peşe ateşledi. 4-5 fişek sorunsuz olarak görsel şölen sunarken, son fişek ise gencin elinde patladı. Arkadaşları o anları kayda alırken, büyük korku yaşayan genç eğilerek ve uzaklaşarak fişeğin parçalarından kurtulmaya çalıştı. Olayı yara almadan atlatan gencin arkadaşları anbean olanları görüntüledi.

"Bazıları eğlendi, bazıları İstiklal Marşı'nı okudu"

Bursalılar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Bazı vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlenirken, bazıları ise İstiklal Marşı'nı okudu.

Kentin birçok noktasında yeni yıl coşkusu yaşandı. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bazı vatandaşlar yeni yılı şarkılar eşliğinde karşılayarak havai fişek patlattı. Bazı vatandaşlar ise yol kesti, araçlarında bulunan ses sistemlerinden İstiklal Marşı'nı açıp okudu. İstiklal Marşı okunurken bölgeye gelen trafik polisleri de ekip otosundan inerek saygı duruşuna geçti. Vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğlencelerine kaldığı yerden devam etti.

"Magandalar yine sahadaydı"

Yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler gecenin karanlığını aydınlatırken, bazı semtlerde de magandalar silahını ateşledi. Polis ekipleri yapılan ihbarlara anında müdahale edip inceleme başlattı. Evinin balkonundan silahını ateşleyen adam da kameraya yansıdı

2024'ün ilk anlarında kentin bir çok noktasında havai fişekler peşpeşe ateşlendi. Görsel şölen sunan havai fişekler vatandaşlarca kaydedildi. Özellikle kentin panoromik olarak izlendiği Uludağ Yolu'nda muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.

Öte yandan merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde havai fişekler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bazı mahallelerde de yeni yılın ilk dakikalarında magandalar silahlarını ateşledi. 112 Acil Yardım hattına ihbar gelirken, polisler yorgun mermi isabet eden evlerde inceleme yaptı.

"Aranması olan genç lüks otomobiliyle yakalandı"

Ayrıca gecenin ilerleyen saatlerin hakkında aranması olan şahıs, piyasa değeri yaklaşık 3-4 milyon lira olan lüks otomobiliyle yılbaşı gecesi trafik ekiplerinin uygulamasına takıldı. Burada yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı gecesi merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'nde rutin uygulamaya yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri ve piyasa değeri yaklaşık 3 ila 4 milyon TL olan Porsche otomobili durdurdu. Lüks otomobilin sürücüsü olan C.S.'nin yapılan genel bilgi sorgusunda aranması olduğu belirlendi. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezi götürüldü. Lüks otomobil ise eşine teslim edildi.