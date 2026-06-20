Bursa'da YKS Öncesi Huzur Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da YKS Öncesi Huzur Operasyonu

Bursa\'da YKS Öncesi Huzur Operasyonu
20.06.2026 00:29
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Bursa'da YKS öncesinde geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde kent genelinde geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Öğrencilerin sınava sessiz, huzurlu ve güvenli bir ortamda girebilmesi amacıyla yapılan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Yıldırım ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, parklar, bahçeler, meydanlar, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yaptı.

Uygulama kapsamında ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirirken, araçlar da tek tek kontrol edildi. Trafik ekipleri sürücülerin evraklarını denetlerken, kamu düzenini bozabilecek unsurlara karşı da tedbir alındı.

Özellikle öğrencilerin ders çalıştığı ve dinlendiği bölgelerde devriye faaliyetlerini artıran ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen ve çevreye rahatsızlık veren vatandaşları uyararak ses seviyelerini düşürmelerini istedi. Polis ekipleri, vatandaşlardan sınav süresince daha duyarlı olmalarını ve öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmalarını talep etti.

Kent genelinde gece geç saatlere kadar devam eden uygulamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok noktada denetim gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, YKS süresince de okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerinin artırılarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Bursa, YKS, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da YKS Öncesi Huzur Operasyonu - Son Dakika

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