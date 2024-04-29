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Bursa'da yokuşta aracı kaldıramayan sürücü, kazaya neden oldu. Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü, kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasalı otomobili ile yokuşa inen sürücü, çıkamadı. Gaz ayarını iyi yapamayan sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kaza yaptığını fark ettikten sonra patinaj yaparak yokuştan çıkan sürücü, kaçarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA